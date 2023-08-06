Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda elektrik kablosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Dörtdivan ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere yakın bir bölgede bulunan otluk alanda elektrik kablosundan yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle alev alan otluk alandaki yangın büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU