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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Sorkun köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda elektrik kablosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Dörtdivan ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere yakın bir bölgede bulunan otluk alanda elektrik kablosundan yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle alev alan otluk alandaki yangın büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dörtdivan İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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