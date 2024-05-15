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Bolu'nun At Yaylası'nda kaçak çekilen çitler iş makinesiyle söküldü

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Bolu'nun At Yaylası bölgesinde kaçak çekilen çitler iş makinesiyle söküldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yayla evlerinin çevresine çekilen tel çitlere müdahale etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, çitler kepçeyle yıkıldı.

Bolu'nun At Yaylası bölgesinde kaçak çekilen çitler iş makinesiyle söküldü.

Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin ortak alanının bulunduğu At Yaylası mevkisindeki devlet arazilerinde kaçak yapılaşmayı önleme kapsamında çalışma yürütüldü.

Bolu Valiliğinin talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede son 1 yılda yayla evlerinin çevresi ve arazilere çekilen tel çitlerin bulunduğu yaklaşık 100 dekarlık alana müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yaylacılara yapılan uyarıların ardından çitler kepçeyle yıkıldı.

Vatandaşlardan bazıları ekiplere tepki gösterirken, uyarıları dikkate alan bir kısım yayla sakini, zarara uğramamak için telleri kendi imkanlarıyla söktü.

Kaynak: AA / Güncel

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