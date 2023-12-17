Bolu Mudurnu'da Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Nurettin D'ye ait 3 katlı evin orta katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında dairenin mutfak kısmında hasar meydana geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dolayüz köyünde Nurettin D'ye ait 3 katlı evin orta katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evi saran duman kokusuna uyanan aile, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında dairenin mutfak kısmında hasar meydana geldi.