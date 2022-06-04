Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı Bolu merkezli 3 ilde yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi. Bolu merkezli 3 ilde yaklaşık 100 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında dün Bolu, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, narkotik köpeklerinin katılımıyla 15 ev, 4 otomobil ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içimi ve imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti. AA / Zafer Göder - Güncel Güncel Haberler

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