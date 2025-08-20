Bolu Mengen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Mengen'deki orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bolu Mengen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bolu Mengen'deki orman yangınına ilişkin bilgi verildi.

Orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bilgisi verilen paylaşımda, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.