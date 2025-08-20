Bolu Mengen'de Orman Yangını Çıktı
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve yerel halk müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.
BOLU'nun Mengen ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel