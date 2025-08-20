Bolu Mengen'de Orman Yangını
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle bölge halkı da destek veriyor.
BOLU'nun Mengen ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel