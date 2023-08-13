Bolu Kıbrısçık'ta Yangın: Ev ve Binalar Yandı

Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde çıkan yangında bir yazlık ev, bir metruk bina, üç samanlık, bir ardiye ve bir odunluk yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

BOLU'nun Kıbrısçık ilçesinde bir ev, 3 samanlık ve odunluğu etkileyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Olay Bolu'nun Kıbrısçık ilçesine bağlı Belen Köyü'nde meydana geldi. Köydeki Dönmez Erdem'e ait evde başlayan yangın, kısa sürede evin yanında bulunan ardiye, odunluk ve 3 samanlık ile metruk haldeki bir binaya sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler içerisindeki binalara müdahalede bulunurken, yangın söndürme helikopteriyle alevlere havadan da müdahale edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Yangın yerine gelerek incelemelerde bulunan Kıbrısçık Kaymakamı Tuğçe Orhan, 'Kıbrısçık ilçemizin Belen köyünde saat 14.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangının sebebi şu anda tam olarak bilinmemektedir. 1 metruk bina, 1 yazlık ev, 3 samanlık, 1 ardiye, 1 odunluk yandı. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız yok. Diğer kayıplar için hasar tespit ekiplerimiz yönlendirildiö dedi.