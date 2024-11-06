Bolu Kıbrıscık'ta Park Halindeki Otomobile Kurşun Yağdı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki bir otomobile yapılan saldırıda 13 mermi izi tespit edildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobili kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Taşlık köyünde park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobiline zarar verildiğini fark eden A.K, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde 13 mermi izi tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aracı kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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