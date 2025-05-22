Bolu Kartalkaya Yangınında İtiraz Gelişmesi: Bakan Yardımcısı Hakkında Soruşturma İzni Talep Edildi

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile müştekiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan hakkında, Bolu Kartalkaya yangın faciasına ilişkin soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz etti. İtiraz başvurularını Danıştay 1. Dairesi karara bağlayacak.

Alınan bilgiye göre, Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara, hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de yangında yakınlarını kaybeden müştekiler itirazda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk imzasıyla Danıştay 1. Dairesi'ne gönderilen itirazda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Alparsan hakkındaki soruşturma izni vermemesine ilişkin kararının kaldırılması istendi.

Aileler tarafından yapılan başvuruda da Bakan Ersoy'un imzasıyla alınan kararın kaldırılması ve Alparslan hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi.

İtiraz başvurularını Danıştay 1. Dairesi karara bağlayacak.