Bolu Kartalkaya Yangını Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması, 4 müştekiye ilişkin iddianameye yönelik sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katılımıyla görülen duruşmada, taraflara, celse arasında şikayetleri üzerine müştekiler (yaralı) Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesi ve gelen belgelere ilişkin söz verildi.

Sanıklar önceki beyanlarını tekrar etti

Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, savcılığın kendisini "kurban olarak seçtiğini", Grand Kartal Otel'le bağının olmadığının ortaya çıktığını öne sürerek, birleşen dosya için söyleyecek hususun bulunmadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu ve çalışanı tutuksuz sanık Aleyna Beşinci de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Tutuksuz sanık teknik personel Bayram Ütkü de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Yangının çıkmasıyla ilgili kusurum yoktur. Yangında insanların canını kurtarmaya çalıştım. Yardım etmeye çalışırken de yoğun bakımda yattım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da önceki savunmalarını tekrar ettiğini, yangın denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yazışmaların belediyeyle yapıldığını, sorumluluğunun bulunmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuklu sanık muhasebe görevlisi Cemal Özer de önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

Tutuklu sanık şirket yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu da ilk duruşmada verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Olaydan sonra babam tutuklanınca 'Bir gün ölürsem ne yaparsınız diye sorardım, o gün bugündür.' haberini gönderdi. Diğer otelle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılsın diye grup açıldı, babamın yokluğunda WhatsApp grubunda bulundum. Otelde yetkim ve sorumluluğum yoktur. Bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın, önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan da olayla ilgili sorumluluğu konusunda vicdanının rahat olduğunu söyleyerek, 2021-2025 tarihlerinde Gazelle Otel'de görev yaptığını, Grand Kartal Otel'de görev almadığını dile getirdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına iştirak ettiklerini, celse arasında dosyaya gelen belgelerden aleyhe olan hususları ve mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre ile olay yerinde keşif yapılmasını, tanıkların dinlenilmesini ve sanıkların (Ahmet Demir, Bünyamin Bal, Cemal Özer) tahliyelerini talep etti.

Ayrıca sanık Ahmet Demir'in müdafisi, beyanı sırasında "Sosyal medya mahkemelerinde cayır cayır yanıyoruz." ifadesini kullanınca bazı müşteki ve avukatları tepki gösterdi.

Duruşmayı, TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.