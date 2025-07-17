Bolu Kartalkaya Yangını Davasında Ailelerden Açıklamalar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada açıklanan ara karara ilişkin açıklama yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen davanın onuncu gün duruşmasında mahkeme heyeti, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması, sanık avukatlarının, cumhuriyet savcısının dün verdiği mütalaaya karşı beyanda bulunması ve tutukluluklara ilişkin savunma yapmasının ardından ara kararını açıkladı.

Otelde yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma çıkışı gazetecilere, adil, dürüst, tarafsız ve yansız yönetim sergileyen, adil yargılamanın nasıl yapılması gerektiğini dünyaya gösteren mahkeme heyetiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Gençbay, yargılamanın eksik başladığını söyleyerek, "Eksikliğin bir tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir tarafında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Bu bölgede görev yapmış valilerle ilgili soruşturma talebimizi incelemek üzere İçişleri Bakanlığımız var. Bu taleplerimizin arkasında olacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütün delillere rağmen soruşturma izni vermeme kararı aldığını belirten Gençbay, "İki kez soruşturma izni vermeme kararı aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri Bakanlığından bir karar çıkmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığında soruşturma izni vermeme kararında süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gençbay, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un amacının suçu ya da suçluyu korumak olmadığını dile getirerek, "Bu, kamu görevlilerini anlamsız ya da dayanaksız ithamlar karşısında hem rencide etmemek hem de dayanaksız iddialarla mahkemeleri meşgul etmemek anlamında getirilmiş olan bir filtreleme sistemidir." dedi.

"Adalete olan güvenimiz devam ediyor"

Eşi Ceren ve kızı Lalin'i kaybeden Rıfat Doğan da mahkeme heyetinin kararlarını desteklediklerini belirterek, "Adalete olan güvenimiz devam ediyor. Hukuk mücadelemiz devam edecek. Buradaki kurum ve kuruluşların da bir sonraki celsede dahil olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

"Organize kötülük ve senaryoyla karşı karşıyayız." diyen Doğan, şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin, karısı ve kızının kaldığı odanın önünden kapıyı çalmadan geçip gittiğini, vicdanlı bir insanın bunu yapmayacağını düşündüğünü kaydetti.