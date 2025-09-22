Bolu Kartalkaya Yangını Davası... Yakınlarını Kaybeden Aileler: "Yargı Sürecindeki En Büyük Eksiklik, Bakanlık Yetkililerinin Burada Olmaması"

Haber : Esra TOKAT Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin davanın ikinci duruşması sürüyor. Faciada yakınlarını kaybedenler, olayda sorumluluğu bulunan Bakanlık yetkililerinin de hakim karşısına çıkmasını bekliyor. Şaban Filiz, "Bakanlıkların kesinlikle bu konuda hesap vermeleri lazım. Ben 4 evladımı kaybettim. Artık bundan sonra yaşamak bizim için hiçbir şey" dedi. Yangında oğlunu kaybeden Zeynep Kotan da "Bakanlık yetkililerinin burada olması gerekiyor, ki tam anlamıyla adil bir yargılama yapılsın" diye konuştu.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma sürerken, yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan ile yangında kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve torunları Pelin ile Kerem Güngör'ü kaybeden Şaban Filiz, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı değerlendiren Zeynep Kotan, mütalaayı avukatlarının değerlendirdiğini, çok eksikleri olan bir mütalaa olduğunu düşündüklerini söyledi. Kotan, "Daha önceden olası kastla suçlanan sanıkların bazılarının cezaları bilinçli taksire çevrilmiş durumda. Buna bir anlam da veremiyoruz. Neye dayanarak böyle bir indirim olacak. Daha değerlendirilmeyen deliller var, dosyaya girenler var, daha girmeyenler var. Onlar değerlendirildikten sonra daha farklı bir tablo çıkacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Özellikle duruşmalar sırasında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Kotan, "Burada hep beraber canlarımız için olmayı çok önemsiyoruz. Sağ olsunlar hem Bolu halkından hem kendi çevremizden hem bizi hiç tanımayan insanlardan, tüm Türkiye'den destek için burada olanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bunlar bize çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

"Yüce mahkemeye güveniyoruz"

Duruşma salonunda sanıkları dinlemenin çok zor olduğunu dile getiren Kotan, "Sürekli aynı yalanları dinliyor olmak ve tavırlar çok rahatsız edici, gerçekten çok rahatsız edici. Yani çok zorlanıyoruz aynı şeyleri dinlerken. Aslında çok net bazı şeyler. Hem bilirkişi raporuyla da ortaya konmuş çok net veriler var ama kimse sorumluluk almamaya, 'sorumluluk bende değil' demeye kararlı. Ama yüce mahkemeye güveniyoruz ve farkındalardır bu durumun ve ona göre de adil kararlar vereceklerine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Otel sahipleri her şeyi yalan dolan üzerine kurmuş. Bir insan bu kadar vicdansız olamaz"

Faciada kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve iki torununu kaybeden Şaban Filiz de Bakanlık yetkililerinin sorumluluğuna ilişkin sorular üzerine, "Sorumlu onlar zaten. Üst merciler sorumlu. Yani burada alt taraflar bizim muhatabımız değil. Bir de otel sahipleri her şeyi yalan dolan üzerine kurmuş. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Bir insan bu kadar vicdansız, yalancı olamaz. O Halit denen adam çok değişik bir adam. '6 tane şirketim var' diyor. Ben tek bir şirketi yönetiyorum, zorlukları var. Kağıt üzerinde olan insanlar nasıl resmiyette sorumlu olamaz. Başkan gerçekten adaletli bir yargılama yapmaya çalışıyor. Ama o baştakilerin, bakanlıkların kesinlikle bu konuda hesap vermeleri lazım" değerlendirmesini yaptı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu için TBMM'de bulunduklarını hatırlatan Filiz, Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'a TBMM'de, "Başkan, Allah'ın seversen bu oteli kim korumuş bu kadar" dediğini belirtti. Filiz, şöyle konuştu:

"Başkan, 'Bunu bilemiyorum' dedi. Sonra ara oldu. 'Allah'ını seversen bundan Turizm Bakanlığı sorumlu değil mi? dedim. 'Vallahi onu bilmiyorum' dedi. Üç ay sonra Selami Altınok, 'Hastanede bir şey olunca Sağlık Bakanlığı, okulda olunca Milli Eğitim Bakanlığı, otel olunca kim, Turizm Bakanlığı girer devreye' dedi. 'Galiba bu iş bizim üzerimize kalacak...' Yani 3 ay sonra bunu söyledi. Gerçekten bu çok üzüyor bizi... Bizim o Meclis'te ne işimiz var? Demek adalet yerini bulmuyor. Yani biz gidiyoruz Meclis'te, ben anlamam ki biz hukukçu değiliz ama düşmüşüz. Ben 4 tane evladımı kaybettim. Artık bundan sonra yaşamak bizim için hiçbir şey."

Zeynep Kotan da aynı yöndeki soruya, "Şu an yargı sürecindeki en büyük eksiklik bakanlık yetkililerinin burada olmaması. Bakanlık yetkililerinin burada olması gerekiyor, ki tam anlamıyla adil bir yargılanma yapılsın" dedi.