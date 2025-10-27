Haberler

Bolu Kartalkaya Yangın Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Ediliyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıkların olası kastla cezalandırılmasını talep etti. Yangının yıldönümünde mahkeme duruşması gerçekleştirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada tarafların beyanları alınıyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Yangında 15 yaşındaki oğlu Eren Bağcı'yı kaybeden Rıza Eray Bağcı, söz verilmesi üzerine, sanıkların organize bir şekilde hareket ettiğini savunarak, bu sebeple sanıkların tamamının "olası kast"tan cezalandırılmasını talep etti.

Olayda eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, Ergül ailesini yıllardan beri tanıdığını, işlerin başında Emine Murtezaoğlu Ergül'ün olduğunu, Ergül'ün daha önce katıldığı programlardaki konuşmalarında bunu hep anlattığını söyledi.

Tüm finansı Emine Murtezaoğlu Ergül'ün yönettiğini öne süren Doğan, "Kızlarının da ne kadar yetkili olduğunu hepimiz biliriz. İnşallah adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Savcılık makamından evlerine gittiği zaman çocuklarını öperken gözlerinin önüne bizleri getirmesini istiyorum. Bizi karşılayan eşlerimiz, yavrularımız yok." ifadelerini kullandı.

Yangında kızı Seha Müge ve torunu Alya Turan'ı kaybeden Tufan Haluk Seyhun, Müge Turan'ın sadece kızları değil, yaşam sebepleri olduğunu dile getirerek, başka çocuklarının olmadığını, tüm sevgi ve umutlarını ona bağladıklarını anlattı.

Yaşadıkları acıyı anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Seyhun, "Bütün bunları biz hak etmedik. Onları bizden hunharca aldılar. Annesini ve yavrusunu kopardılar hayatımızdan." dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, bu olay olduğundan beri her gün kendisini inanılmaz şekilde suçlu hissettiğini, evlatlarını koruyamamanın acısını çektiğini ifade etti.

Bu hisle yaşamalarının mümkün olmadığını dile getiren Gültekin, "Mahkeme adil bir kararla hissimizi yatıştırmazsa bizim buna dayanmamız mümkün değil. Her gün 15-20 tonluk bir mengenede sıkıldığımı hissediyorum. Bu merhametsizler hak ettikleri cezayı almazlarsa evlatlarımız rahat uyuyamayacak, biz bu acıyı bir ömür çekeceğiz. Bu karar verilirken empati duymanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Otelde çıkan yangında 4 yakınlarını kaybeden Sıdıka Ersin Doğan ve Uğurtan Doğan çifti, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de çocuğunun, Emir Aras'ın kaldığı odanın karşısında, vadiye bakan tarafta kaldığına dikkati çekerek, "Bir 'Yangın var.' demek bu kadar mı zordu Ergül ailesi." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmanın mevcut dosyayla birleştirilmesini ve tüm sanıkların "olası kast"tan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yarın sabah 09.00'a kadar duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
