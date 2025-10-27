Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Duruşmaya Ara Verildi
Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen otel yangınıyla ilgili davanın 3. duruşmasının ilk celsesi sona erdi. Duruşma sabah saat 09.30'da başladı ve devamı yarın sabah 09.00'da yapılacak.
Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciasına ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşmasının ilk celsesine ara verildi. Sabah saat 09.30'da başlayan duruşma yarın sabah 09.00'da devam edecek. Duruşmanın ikinci gününde müşteki avukatlarının savunmaları alınmaya devam edecek.
Mutlu YUCA/BOLU
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel