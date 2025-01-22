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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 76 Ölü, Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 76 Ölü, Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin durumu ağır. Tedavi görenlerin bir kısmı taburcu edilirken, kimliği tespit edilen ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralananların tedavilerine devam ediliyor.

Merkezdeki otelde dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan 19'unun servislerde tedavisi yapılıyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 1 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 5 yaralı da servislerde tedavi görüyor.

İlk müdahalelerinin ardından il dışındaki özel hastanelere sevk edilen 13 yaralının 6'sı taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın sonrası olay yerinde kurulan sahra hastanesinde ve kentteki çeşitli hastanelerde müdahale edilen toplam 44 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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