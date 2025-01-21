Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 6 ölü, 31 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Ölü ve yaralılar var
Bolu Valisi Aydın: Otel yangınındaki vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor

Vali Aydın otel yangınıyla ilgili kahreden detayı paylaştı
Bolu'daki otel yangınından ilk görüntüler

Her şey dakikalar içinde oldu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 3 Ölü, 11 Yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 3 Ölü, 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yangın, restoran katında başladı ve kısa sürede oteli sardı. Olayla ilgili geniş çaplı yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
img

Ümit Özdağ'a soruşturma
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk'ın hareketi Trump'ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti

Elon Musk'tan Trump'ın yemin törenine damga vuran hareket
Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya imzayı attırmak üzere

Süper Lig devine imzayı atıyor
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.