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Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile için Cenaze Töreni Düzenlendi

Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybeden Aile için Cenaze Töreni Düzenlendi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman Dayı, Seden Nurgül Dayı ile kızları Ela ve Buse için İstanbul'da cenaze töreni yapıldı. Törene birçok resmi kişi katıldı ve aileye taziyeler sunuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze töreninde, Dayı ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Vali Gül, taziyede bulunduktan sonra, Bolu'da hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen törene katılmak üzere camiden ayrıldı.

İl Müftüsü Safi Arpaguş, Dayı ailesi için yakınlarından helallik isteyerek, tezkiye konuşması yaptı.

Kelimelerin boğaza tıkandığı bir anı yaşadıklarını söyleyen Arpaguş, "Ülkemizin yüreğini yakan, bütün insanlarımızı kedere boğan elim bir hadise sonucunda kaybettiğimiz kardeşlerimizi Hakk'a uğurluyoruz. Üzgünüz. Göz yaşarıyor, kalp ürperiyor. Bir insanı kaybetmek kolay değil. Cenabıhak'tan sabır niyaz ediyoruz. Sabrınızı, takatinizi Cenabıhak fazlasıyla bizlere ihsan ederek, bu tecelliyi kolaylıkla karşılamayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi. Bu esnada ağlayan bazı aile yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Dayı ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra ise oğlunun nişanı için yanlarına gelmeyi planladığını anlattı.

Sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirten Dayı, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık, ulaşamadık ne eşine ne kendisine. Kayınpederini aradım, o da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim, benim çocuk da gitti." diye konuştu.

Mehmet Yaşar Dayı, ailenin otelin 11'inci katındaki 13 numaralı odada kaldığını öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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