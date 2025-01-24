Bolu Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 10'u sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılık sorguları tamamlanan işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlı, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün de jandarmadaki işlemleri sürüyor.