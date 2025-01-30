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Bolu Kartalkaya'daki Yangın İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için bir komisyon kurulmasına karar verdi.

(ANKARA)- Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan  yangının araştırılarak sorumluların tespit edilmesi ve tedbirlerin belirlenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 1 -22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel 2 Kurulun 28.01.2025 tarihli 49'uncu Birleşiminde karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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