Bolu İtfaiyesi, Yangınlara Hızlı Müdahale Ediyor

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, araç, çöp, baca, ot ve anız, ev, iş yeri, çatı, orman ve samanlık yangınlarının yanı sıra trafik kazaları ve hayvan kurtarma olaylarına da müdahale etti.