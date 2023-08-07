Bolu İtfaiyesi, Yangınlara Hızlı Müdahale Ediyor
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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 7 ayında çıkan yangınlara hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, araç, çöp, baca, ot ve anız, ev, iş yeri, çatı, orman ve samanlık yangınlarının yanı sıra trafik kazaları ve hayvan kurtarma olaylarına da müdahale etti.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangınların hızla müdahale edilerek söndürülmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.
Alınan bilgiye göre Bolu itfaiyesi, yılın ilk 7 ayında Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi, D-100 kara yolu ve kent merkezinde yanan 74 araca müdahale etti.
Toplamda 85 çöp, 23 baca, 22 ot ve anız, 13 ev, 5 iş yeri, 3 çatı, 2 orman ile samanlık yangınını söndüren ekipler, 87 trafik kazasında görev aldı.
Ekipler ayrıca 242 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.