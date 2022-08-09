Bolu haberleri | Yeniçağa'da tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü Edinilen Bolu haberine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan lastikleri söndürüldü. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan lastikleri söndürüldü. D-100 kara yolunda seyreden M.E.D. idaresindeki 73 DH 668 dorse plakalı tırın lastikleri, Anadolu Otoyolu Yeniçağa gişeleri girişinde yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangını söndürdü. Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Güncel AA / İsmail Kabasakal Yeniçağa Bolu Güncel Haberler

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