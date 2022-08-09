Haber : Bolu haberleri | Yeniçağa'da tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberleri | Yeniçağa'da tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü

 - Güncelleme:
Bolu haberleri | Yeniçağa'da tırın lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen Bolu haberine göre Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan lastikleri söndürüldü.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeki tırın alev alan lastikleri söndürüldü.

D-100 kara yolunda seyreden M.E.D. idaresindeki 73 DH 668 dorse plakalı tırın lastikleri, Anadolu Otoyolu Yeniçağa gişeleri girişinde yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangını söndürdü.

Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Yeniçağa Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title