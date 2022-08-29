Bolu haberleri | Bolu Valisi Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Kılıç, köklü bir medeniyetin fertleri olan şanlı ecdadın, asırlardır adalet ve hoşgörü anlayışıyla hüküm sürdüğü vatan topraklarının bütünlüğüne göz diken iç ve dış düşmanlara karşı büyük mücadeleler vererek, nice büyük zaferler kazandığını vurguladı.

"Öyle zaferler vardır ki; yok olmak üzere olan, tarih sayfalarından silinmek istenen bir milletin yeniden dirilişinin, büyük bir kahramanlık destanının mührü olarak tarihte iz bırakır." ifadesini kullananan Vali Kılıç, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan şanlı zaferin tarihe altın harflerle yazılan ve milletin kaderini değiştiren önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Vali Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Esareti hiçbir zaman kabul etmeyen ve şanlı mazisinden, kahraman ecdadından miras kalan gaza ruhunu asla kaybetmeyen aziz milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde topyekun vatan savunması verdiği Kurtuluş Savaşı'nda, bağımsızlık uğruna ve ebed müddet var olmak adına dünyada bir eşi benzeri dahi olmayan istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırarak bizlere haklı bir gurur yaşatmış ve mazlum coğrafyalara umut oldu. Büyük zaferimizin 100'üncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bu toprakları canı pahasına vatan kılan şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, tüm Bolulu hemşehrilerimin '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."