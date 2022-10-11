Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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Edinilen Bolu gelişmesine göre 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.
Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.
Kaynak: AA / Güncel