Bolu haberleri | Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Güncel Haberler
Bolu bölgesinden gelen habere göre Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.
Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.
Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.