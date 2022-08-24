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Son dakika haberleri... Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Son dakika gündem haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolda çalışma gerçekleştirildi.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu Yasin K'nin (31) üst araması ve eşyaları arasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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