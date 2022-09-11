Bolu haberleri! Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu Güncel Haberler Bolu haber... Bolu'da merkeze bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Bolu'da merkeze bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Küpçüler Yaylası'ndaki bir evde kalan Mehmet Özkul'a (47) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Özkul'u evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Özkul'un cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Jandarma Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu haberleri! Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.