Bolu gündem haberleri: Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet eğitimi verildi

Edinilen Bolu haberine göre AFAD eğitiminden detay Araç gereçlerin tanıtımı Çadır kurulumu Yangın eğitiminden detay BOLU - Bolu'da, Kızılay gönüllüsü olan gençler, olası afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek için AFAD eğitimi aldı.

Afad eğitiminden detay

Araç gereçlerin tanıtımı

Çadır kurulumu

Yangın eğitiminden detay BOLU - Bolu'da, Kızılay gönüllüsü olan gençler, olası afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmek için Afad eğitimi aldı.

Deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın gibi olaylar başta olmak üzere insanların maruz kaldığı her an Türk milletinin yanında olan Türk Kızılayı'nın gönüllü gençleri, olası afet durumlarına hazırlanıyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi tarafından kendilerine verilen temel eğitimleri tamamlayarak yardım elçisi olmayı hedefleyen Kızılay Gönüllülerine, olası afet durumlarında yapacaklarını öğretmek amacıyla Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından eğitim verildi.

Afad İl Müdürlüğü'nün Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde, deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gereçler ile AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Olaylarda kullanılan araç ve gereçleri kullanmayı öğrenen Kızılay gönüllüleri daha sonra çadır kurmayı öğrendi.

Özellikle deprem, sel, heyelan gibi olaylarda evlerini kaybeden ya da tahliye etmek zorunda kalan vatandaşların kullanması gereken çadırların kurulumunu da kısa sürede tamamlayan gönüllüler daha sonra yangın söndürme eğitimine tabi tutuldu.

Gönüllüler, bugün düzenlenecek eğitimde ise insani yardım ve psiko-sosyal destek konularında bilgilendirilecek.