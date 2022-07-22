Bolu haberleri | Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi - Haberler

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Bolu haberleri | Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi

AA - Elif Sarıhan - Güncel
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Bolu haberleri | Bolu'da HAYDİ ekiplerince 3 kişiye 15 bin 334 lira para cezası kesildi

Bolu habere göre Bolu'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince ocak-haziran döneminde yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince ocak-haziran döneminde yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar vermesi suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin HAYDİ ekiplerince yılın ilk 6 ayında 211 ihbara müdahale edildi.

Mobil uygulama "HAYDİ", 112 Acil Çağrı Merkezi, CİMER ve İl Jandarma Komutanlığına yapılan toplam 211 ihbarı değerlendiren HAYDİ birimlerince, kayıt altına alınmadan yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar verme suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, horoz dövüşü, sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı ve hayvanlara kasten zarar verme suçlarından ise 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

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