Son dakika haber! Çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberlerine göre Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı BOLU - Bolu'da 5 farklı adresten çok sayıda bisiklet çalıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Bolu'da çok sayıda bisiklet çalıp satan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
BOLU - Bolu'da 5 farklı adresten çok sayıda bisiklet çalıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kent merkezinde 5 farklı adreste arka arkaya elektrikli ve normal bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bisikletleri şüpheli U.A'nın (27) çaldığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Bazı çalıntı bisikletleri sattığı tespit edilen zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bisikletlerden 3'ü, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.