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Bolu haberleri | Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi

Bolu haberleri | Bolu'da çiçek balının taban fiyatı 200 lira olarak belirlendi

Bolu haberler: Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

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Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, çiçek balı taban fiyatını 200 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Ünalan, AA muhabirine, birlik olarak hem arıcıların hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına bu sene taban fiyat açıklama zorunluluğu doğduğunu söyledi.

Bu sene girdi maliyetlerinin artığını aktaran Ünalan, "Tüketicilerimizin de sağlıklı ve kaliteli ürüne ulaşabilmesi, hem maliyetler hem de merdiven altı üretimler nedeniyle zorlaşmaktadır. Hem arıcılarımızı hem de tüketicilerimizi mağdur etmemek adına bu sene Bolu çiçek balında tavsiye edilen taban fiyat 200 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Ünalan, balın aracıdan değil arıcıdan alındığını belirterek,"Vatandaşlarımızın bal alırken geri dönüş sağlayabileceği güvenebileceği üreticileri tercih etmelerini tavsiye ederiz. Açıkladığımız tavsiye edilen rakam taban fiyattır. Aşağı ve yukarı fiyatlar alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek gelişmelere olup bizleri bağlayıcı bir tarafı bulunmayacaktır." şeklinde konuştu.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

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