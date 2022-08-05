Bolu haberleri | Bolu'da bir dilencinin üzerinden 1795 lira çıktı Bolu gündem haberine göre Bolu'da bir dilencinin üzerinde 1795 lira ele geçirildi. Bolu'da bir dilencinin üzerinde 1795 lira ele geçirildi. Kentte devriye görevi yapan zabıta ekipleri, dilencilik yapan Ahmet B'yi (78) suçüstü yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 1795 liraya el konuldu. Dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uygulandı. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Zabıta Bolu Güncel Haberler

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