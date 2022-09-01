Bolu haberleri | Bolu'da bir av bayisi, tamir için getirilen tabanca ile yaralandı Güncel Haberler Bolu haber... Bolu'da bir av bayisi, tamir için getirilen kurusıkı tabancanın içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Bolu'da bir av bayisi, tamir için getirilen kurusıkı tabancanın içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir av bayisi C.B, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada tabancanın içinde bulunan mermi ateş aldı. Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Bolu Güncel Haberler

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