Bolu haberleri! Bolu'da ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi Bolu habere göre Bolu'da ayı yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bolu'da ayı yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çaygökpınar köyü mevkisindeki taş ocağı yolunda otomobiliyle seyreden Harun Acar, yoldan ayı yavrusu geçtiğini fark etti. Yolu geçerek yamaca tırmanan ayının arkasından kornaya basarak ıslık çalan Acar, bir süre daha takip ettiği ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Güncel AA / Zafer Göder Bolu Güncel Haberler

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