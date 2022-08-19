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Bolu haberleri! Bolu'da ahşap ev, alev alev yandı

Bolu haberleri! Bolu'da ahşap ev, alev alev yandı

Gelen Bolu haberlerine göre BOLU'da, boş olan ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

BOLU'da, boş olan ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar ise tedirgin etti.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki boş ahşap evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen polis tarafından emniyet şeridiyle kapatılan sokakta, itfaiye ekipleri de söndürme çalışması başlattı. Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar, çevredekileri tedirgin etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

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