Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberleri! Bolu'da ahırda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bolu haberleri! Bolu'da ahırda çıkan yangın söndürüldü

Bolu gelişmesine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Kürkçüler köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki kuruluğa sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Gerede Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title