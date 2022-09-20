Bolu haberleri! Bolu'da ahırda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Bolu gelişmesine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi. Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi. Kürkçüler köyünde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki kuruluğa sıçradı. Durumu fark eden köy sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Gerede Bolu Güncel Haberler

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