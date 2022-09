Bolu haberleri | Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

Bolu'da, sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan yardım tırının Pakistan'a gönderilmesi için Afad'ın Civril Mahallesi'ndeki deposunun önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erkan Kılıç, 1300'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği, 30 milyonun üzerinde insanın etkilendiği Pakistan'daki selden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türk insanının her zaman bu tür olaylarda hayırsever olduğunu gösterdiğini anlatan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine hayırseverler ve Bolu halkıyla Pakistan için başlatılan kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Kılıç, hijyen ve gıda ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 1500 koli hazırladıklarını belirterek, "Pakistan, her zaman yanımızda olan dost ve kardeş ülkemiz. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere daha geçmişten bağlantılarımız devam etmekte. Kurtuluş Savaşı'na da kollarındaki bilezikleri vererek bize her zaman zor durumda yardım eden bir ülke. Bunun için dost ve kardeş ülkenin bu durumuna kayıtsız kalmamız zaten düşünülemez. Yardımsever Türk halkı da bu konuda elinden gelen gayreti her zaman gösteriyor, bugün de göstermekte." dedi.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun duasının ardından Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, daire müdürleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, hayırseverler ve AFAD gönüllüleri katıldı.