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Bolu haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi

Bolu haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi

Edinilen Bolu gelişmesine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

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