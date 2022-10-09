Bolu haberi: Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor Güncel Haberler Bolu haberine göre 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor. Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor. Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

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