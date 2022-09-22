Bolu haberi: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor (2) Güncel Haberler Bolu gündem haberi: 100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oluyor. Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü. Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu haberi: Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.