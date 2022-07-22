Bolu haberi: Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

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Bolu haberi: Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu haberi: Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Bolu haberler: Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da yöresel ürün pazarından hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesinin alt geçit çarşısındaki yöresel ürün pazarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, organik bal, köy ekmeği, tarhana, yoğurt, erişte gibi yöresel ürünleri çalan şüphelilerin U.A. (27), U.A. (21) ve M.Ç. (25) olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin çaldıkları ürünleri piyasa fiyatının altında sattığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Cami Bolu Güncel Haberler

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