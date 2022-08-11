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Son dakika gündem: Yabancı uyruklu kadına cinsel istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı

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Son dakika gündem haberi: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yabancı uyruklu kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yabancı uyruklu kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, önceki akşam Seyrancık Mahallesi'nde kucağında çocuk olan çıplak haldeki bir kadın bir iş yerine sığındı.

İş yeri sahibi Tayyip Ü, arkadaşlarının yardımıyla kadın için giysi temin ederek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan sağlık kontrolünün ardından kadın ve çocuğu, ekip otosuna alındı.

Polis, cinsel istismara uğradığını iddia eden yabancı uyruklu kadın S.A'nın (30) emniyetteki ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışma kapsamında, kadının birlikte kaldıkları evde tartıştığı A.A'yı (21) bıçakla yaraladıktan sonra çocuğunu da alarak kaçtığını belirledi.

Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kadının, kucağında çocuğuyla iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tayyip Ü, gazetecilere, kucağında çocuğuyla iş yerine çıplak halde bir kadının sığındığını belirterek, "Üzerinde kanlar vardı. Şaşırdım tabii. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama yabancı uyruklu olduğu için anlatamadı. Üstünü kapatması için kıyafetler verdik." diye konuştu.

Kadının yaralandığını düşündüklerini belirten Tayyip Ü, "112 Acil Servise haber verdim. Kadını sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra polis geldi. Daha ileride bir kişinin yaralı vaziyette yattığını söylediler. Kadın yaralı değilmiş. Yaralı kişiye yardıma gitti sağlık ekipleri. Daha sonra polis kadını ekip otosuyla götürdü." diye konuştu.

Kadın ile şüphelinin, bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mudurnu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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