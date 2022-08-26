Bolu haberi... Bolu'da viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Bolu haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi tedaviye alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, viyadükten devrilen otomobildeki 3 kişi tedaviye alındı.
Otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Y. idaresindeki 34 HM 1487 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulusu mevkisinde viyadükten devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel