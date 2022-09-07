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Bolu haberi... Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü

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Bolu haberi... Bolu'da traktör ile kepçe arasına sıkışan kişi öldü

Gelen Bolu haberlerine göre Bolu'da traktör ile araca bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkışan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Bolu'da traktör ile araca bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkışan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde tarlasına çalışmaya giden Mehmet Ertaş (70), traktörü ile bağlamaya çalıştığı kepçe arasında sıkıştı.

Çevredeki köy sakinlerince bulunduğu yerden çıkarılan Ertaş, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dörtdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Mehmet Ertaş Bolu Güncel Haberler

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