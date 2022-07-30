Bolu haberi: Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberi: Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

Bolu haberi: Bolu'da bir araçta 250 bin lira değerinde kaçak tütün yakalandı

Bolu haber... Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 994 paket kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.Ş. (48) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title