Bolu haber... Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de düzenlenecek Güncel Haberler Bolu gündem haberi... Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçilen Bolu'nun Göynük ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı 10-14 Ekim'de yapılacak. Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel özellikleriyle turizm açısından çekim merkezi haline gelen Göynük, geleneksel panayıra hazırlanıyor. Bu yıl 10-14 Ekim'de gerçekleştirilecek Hayvan ve Emtia Panayırı kapsamında belediye meydanına lunapark kurulacak. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Güncel Kaynak: AA / Elif Sarıhan Göynük Bolu Güncel Haberler

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