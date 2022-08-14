Bolu haber... Bolu'da yuvasından düşen leylek yavrusuna itfaiye yardımı Bolu gündem haberi | Bolu'da uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı. Bolu'da uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı. Sümer Mahallesi Şehit Dursun Değirmenci Sokak'ta leylek yavrusunun yuvasından düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusunu yakalayarak yuvasına bıraktı. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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