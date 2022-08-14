Haber : Bolu haber... Bolu'da yuvasından düşen leylek yavrusuna itfaiye yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haber... Bolu'da yuvasından düşen leylek yavrusuna itfaiye yardımı

Bolu haber... Bolu'da yuvasından düşen leylek yavrusuna itfaiye yardımı

Bolu gündem haberi | Bolu'da uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.

Bolu'da uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.

Sümer Mahallesi Şehit Dursun Değirmenci Sokak'ta leylek yavrusunun yuvasından düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, uçmak isterken yuvasından düşen leylek yavrusunu yakalayarak yuvasına bıraktı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İtfaiye Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title