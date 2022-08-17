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Bolu haber! Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Bolu haber! Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Bolu gündem haberine göre Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Numan Ç'nin (59) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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