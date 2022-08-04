Bolu haberi | BOLU'DA VİLLA BAHÇESİNDEKİ 2 TARİHİ SÜTUN, MÜZEYE GÖTÜRÜLECEK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haberi | BOLU'DA VİLLA BAHÇESİNDEKİ 2 TARİHİ SÜTUN, MÜZEYE GÖTÜRÜLECEK

Bolu haber: BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun, Bolu Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

 - Güncelleme:

BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesinde bulunan 2 tarihi sütun, Bolu Müze Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Sütunların, kurul kararının ardından müzeye götürüleceği öğrenildi.

Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önce yapılan yol çalışması sırasında 2 tarihi sütun ortaya çıktı. Sütunlar, yol kenarında bırakıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce sütunları gören Altınkılıç ailesinden olan iş insanının yakını, muhtar Uğur Özcan'a, sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtarın herhangi bir sorun olmadığını ve alabileceğini söylemesi üzerine tarihi sütunlar, villanın bahçesine götürüldü.

VİLLADAN KÖY MEYDANINA GETİRİLDİ

Durumu fark eden köydeki eski muhtarlar ve bazı kişiler, tarihi sütunların villa bahçesinde olduğu yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bahçedeki tarihi sütunlar, ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak köy meydanına getirildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından sütunlar, toplanacak kurulun kararı sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne götürülecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title