Bolu haber... Bolu'da villa bahçesinde 2 tarihi sütun bulundu Gelen Bolu haberine göre Bolu'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun koruma altına alındı. Bolu'da bir villanın bahçesinde bulunan ve 250 yıllık olduğu değerlendirilen 2 sütun koruma altına alındı. Merkeze bağlı Gövem köyünde bir villanın bahçesinde 2 tarihi sütunun olduğu ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlar ekiplerce iş makinesi ve traktör yardımıyla alınarak köy meydanına getirildi. Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından sütunlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülecek. Sütunların bir süre önce yapılan yol çalışması sırasında ortaya çıktığı, buradan alınarak villanın bahçesine bırakıldığı öğrenildi. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu haber... Bolu'da villa bahçesinde 2 tarihi sütun bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.